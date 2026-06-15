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Trận đối đầu Mỹ gặp Australia vào lúc 2h ngày 20/6 được xem là tâm điểm của bảng đấu khi cả hai đội đều giành chiến thắng trong ngày ra quân. Mỹ vượt qua Paraguay để tạm dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn, trong khi Australia gây bất ngờ lớn bằng chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Kết quả đối đầu Mỹ vs Australia

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội tuyển Mỹ. Trong hai lần chạm trán gần nhất, ĐT Mỹ đều giành chiến thắng trước Australia. Ở trận giao hữu diễn ra tháng 10/2025, Mỹ đánh bại Australia với tỷ số 2-1 trong thế trận khá cân bằng. Trước đó, vào năm 2010, đội bóng xứ cờ hoa cũng vượt qua đối thủ đến từ châu Đại Dương với tỷ số 3-1.

Hai lần gặp nhau gần nhất đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Tổng cộng Mỹ ghi được 5 bàn và Australia có 2 lần làm tung lưới đối thủ. Điều đó khiến trận đấu sắp tới nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ cũng như giới phân tích kèo c1, dù đây là sân chơi cấp độ đội tuyển quốc gia.

Dù lép vế về thành tích đối đầu, Australia đang bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận mở màn. Chiến thắng đó cho thấy đội bóng áo vàng hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

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Đội hình dự kiến Mỹ vs Australia

Ở trận Mỹ gặp Australia, đội hình dự kiến của 2 đội như sau:

Đội hình mạnh nhất của Mỹ

HLV Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 nhằm tận dụng tối đa tốc độ và khả năng sáng tạo của các ngôi sao trên hàng công.

Đội hình dự kiến Mỹ (3-4-2-1):

Thủ môn: Zack Steffen

Zack Steffen Hậu vệ: Antonee Robinson, Tim Ream, Cameron Carter-Vickers

Antonee Robinson, Tim Ream, Cameron Carter-Vickers Tiền vệ: Timothy Weah, Weston McKennie, Yunus Musah, Sergino Dest

Timothy Weah, Weston McKennie, Yunus Musah, Sergino Dest Hộ công: Christian Pulisic, Giovanni Reyna

Christian Pulisic, Giovanni Reyna Tiền đạo: Folarin Balogun

Sức mạnh lớn nhất của Mỹ nằm ở tuyến giữa giàu năng lượng với McKennie và Musah, trong khi Pulisic cùng Reyna có thể tạo đột biến bằng những pha xử lý kỹ thuật và các đường chuyền quyết định.

Đội hình mạnh nhất của Australia

Australia được dự đoán tiếp tục trung thành với sơ đồ 5-4-1 nhằm ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Đội hình dự kiến Australia (5-4-1):

Thủ môn: Mathew Ryan

Mathew Ryan Hậu vệ: Kye Rowles, Harry Souttar, Cameron Burgess, Lewis Miller, Aziz Behich

Kye Rowles, Harry Souttar, Cameron Burgess, Lewis Miller, Aziz Behich Tiền vệ: Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Keanu Baccus, Nestor Irankunda

Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Keanu Baccus, Nestor Irankunda Tiền đạo: Mitchell Duke

Điểm mạnh của Australia nằm ở hàng phòng ngự giàu thể hình với sự hiện diện của Harry Souttar và Cameron Burgess. Ngoài ra, kinh nghiệm của thủ môn Mathew Ryan cũng đóng vai trò quan trọng trong những trận đấu lớn.

Nhận định kết quả Mỹ gặp Australia, 2h ngày 20/6

Xét về chất lượng đội hình, Mỹ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Những cái tên như Pulisic, Reyna, McKennie hay Balogun đều có kinh nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao.

Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Australia đang có phong độ rất tốt. Lối chơi phòng ngự phản công của họ thường gây ra nhiều khó khăn cho các đội bóng thích kiểm soát thế trận.

Mỹ sở hữu đội hình đồng đều hơn, chất lượng cá nhân nổi bật hơn và cũng có thành tích đối đầu tốt trước Australia. Với tương quan lực lượng hiện tại, Mỹ được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng khoảng cách sẽ không quá lớn.

Dự đoán: Mỹ 2-1 Australia

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Cuộc đối đầu Mỹ gặp Australia lúc 2h ngày 20/6 hứa hẹn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Với những gì hai đội đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một trận cầu hấp dẫn, giàu tốc độ và không thiếu những tình huống đáng chú ý trước khung thành.