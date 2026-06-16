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Trận Brazil gặp Haiti sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 20/6 trong khuôn khổ lượt trận tiếp theo tại World Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu có sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp nếu nhìn vào vị thế của hai đội trên bản đồ bóng đá thế giới. Tuy nhiên, những con số thống kê gần đây cho thấy cả Brazil lẫn Haiti đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng.

Số liệu thống kê hiệu suất ghi bàn Brazil vs Haiti

Brazil ghi 23 bàn trong 10 trận gần nhất

Brazil bước vào trận đấu với thành tích ấn tượng về mặt tấn công. Trong 10 trận gần đây, Selecao ghi được 23 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2,3 bàn mỗi trận.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ Brazil để lọt lưới 12 bàn trong cùng giai đoạn. Dù vậy, phần lớn số bàn thua đến từ những trận gặp các đối thủ mạnh như Pháp, Nhật Bản hay Ma Rốc.

Đối với những người thường xuyên theo dõi nhận định bóng đá hôm nay, hiệu suất ghi bàn ổn định của Brazil là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá sức mạnh của đội bóng này trước cuộc đối đầu với Haiti.

Haiti ghi 14 bàn nhưng hàng công thiếu ổn định

Haiti ghi được 14 bàn thắng trong 10 trận gần nhất, thấp hơn đáng kể so với Brazil. Trung bình mỗi trận, đội bóng vùng Caribe có 1,4 bàn thắng.

Điểm đáng chú ý là các bàn thắng của Haiti tập trung ở một số trận đấu nhất định. Về mặt phòng ngự, Haiti để thủng lưới 13 bàn sau 10 trận. Con số này không quá cao nhưng phản ánh sự thiếu ổn định khi đối đầu với các đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt.

Số liệu phong độ Brazil gặp Haiti

Brazil duy trì tỷ lệ chiến thắng cao

Trong 10 trận gần nhất, Brazil thắng 5, hòa 2 và thua 3 trận. Dù chưa đạt phong độ hoàn hảo, đội bóng áo vàng xanh vẫn thể hiện được sự ổn định.

Đặc biệt, 5 trận sân nhà gần đây chứng kiến Brazil ghi tới 14 bàn thắng. Trận hòa 1-1 trước Ma Rốc ở lượt mở màn World Cup 2026 phần nào gây thất vọng, nhưng đây vẫn là kết quả chấp nhận được trước một đối thủ có thực lực. Brazil cũng cho thấy khả năng nhập cuộc tốt khi ghi bàn trong hiệp một ở 8/10 trận gần nhất.

Haiti gặp khó khăn trước các đối thủ mạnh

Haiti thắng 4, hòa 2 và thua 4 trong 10 lần ra sân gần đây. Thành tích này không tệ nhưng phần lớn chiến thắng đến trước những đội bóng ngang tầm hoặc yếu hơn.

Khi gặp các đối thủ có chất lượng cao hơn như Scotland, Peru hay Tunisia, Haiti đều gặp nhiều khó khăn. Trong 4 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 lần và để thua 3 trận.

Khả năng phòng ngự của Haiti cũng là vấn đề đáng lo ngại khi đội bóng này thường xuyên để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Nhận định kết quả Brazil gặp Haiti, 7h30 ngày 20/6

Dựa trên thống kê phong độ và hiệu suất ghi bàn, Brazil hoàn toàn vượt trội. Haiti có tinh thần thi đấu đáng khen nhưng khoảng cách về chất lượng đội hình là rất lớn.

Brazil nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu. Với hiệu suất ghi bàn trung bình hơn 2 bàn mỗi trận, Selecao hoàn toàn có thể tạo ra sức ép liên tục lên khung thành Haiti. Trong khi đó, Haiti nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Dự đoán: Brazil 3-0 Haiti

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Cuộc đối đầu Brazil gặp Haiti lúc 7h30 ngày 20/6 được đánh giá là trận đấu có sự chênh lệch khá lớn về mặt chuyên môn. Các số liệu thống kê cho thấy Brazil vượt trội ở khả năng ghi bàn, kinh nghiệm thi đấu và mức độ ổn định. Haiti vẫn có thể tạo ra một số khó khăn nhờ tinh thần chiến đấu quyết tâm, nhưng trước sức mạnh của đại diện Nam Mỹ, một chiến thắng dành cho Brazil là kịch bản được đánh giá cao nhất.