Tin Liverpool: Chi 3 90 triệu bảng vẫn khủng hoảng nhân sự sau kỳ chuyển nhượng hè khi Salah sa sút phong độ ở mùa giải này.

Liverpool và cuộc tái thiết 390 triệu bảng: Khi nhà vô địch phải bắt đầu lại từ đầu

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhiều người tin rằng Liverpool chỉ cần vài điều chỉnh nhỏ để tiếp tục thống trị. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa kỳ vọng tỷ số bóng đá trực tuyến. Mùa hè vừa qua, đội bóng vùng Merseyside buộc phải xây dựng lại toàn bộ hàng công khi lần lượt chia tay ba ngôi sao chủ lực: Luis Diaz, Darwin Nunez và Diogo Jota. Hai người đầu ra đi theo kế hoạch, còn Jota rời CLB trong hoàn cảnh không ai ngờ tới. Việc mất đi bộ ba tấn công này khiến HLV Arne Slot đối diện với một nhiệm vụ hiếm gặp trong lịch sử các nhà vô địch tái thiết từ con số không.

Cuộc chi tiêu khổng lồ 390 triệu bảng của Liverpool

Để vá những lỗ hổng, Liverpool đã chi khoảng 390 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, mang về hàng loạt tân binh trẻ và giàu tiềm năng:

Hugo Ekitike tiền đạo người Pháp

tiền đạo người Pháp Florian Wirtz nhạc trưởng sáng tạo từ Leverkusen

nhạc trưởng sáng tạo từ Leverkusen Milos Kerkez hậu vệ trái người Hungary

hậu vệ trái người Hungary Jeremie Frimpong hậu vệ phải tốc độ cao

hậu vệ phải tốc độ cao Aleksandar Isak trung phong chủ lực của Newcastle

Dù được kỳ vọng rất lớn, gần nửa chặng đầu mùa giải, hầu hết các tân binh vẫn chưa để lại dấu ấn rõ rệt. Trong thất bại 0-3 trước Manchester City và thua tỷ lệ bóng đá hôm nay tại Etihad, chỉ có Ekitike và Wirtz ra sân và cả hai đều mờ nhạt. Kerkez mất suất đá chính vào tay Robertson, còn Frimpong và Isak liên tục chấn thương.

Những con số ấy cho thấy dự án tái thiết của Arne Slot vẫn đang ngổn ngang, thiếu hình hài rõ rệt.

Hàng công mất sức, Salah sa sút, cấu trúc đội hình lệch nhịp

Bên cạnh việc các tân binh chưa hòa nhập, đội hình Liverpool hiện tại đang cạn năng lượng. Sau chuỗi trận căng thẳng với Aston Villa và Real Madrid, nhiều trụ cột kiệt sức, thiếu sự bùng nổ cần thiết.

Mohamed Salah , biểu tượng tấn công suốt nhiều năm qua, bị đánh giá là chậm hơn một nhịp , ít nhiệt huyết hơn khi hỗ trợ phòng ngự.

, biểu tượng tấn công suốt nhiều năm qua, bị đánh giá là , ít nhiệt huyết hơn khi hỗ trợ phòng ngự. Việc Salah không thường xuyên lùi về khiến Conor Bradley dễ bị khai thác bên cánh phải, kéo lệch toàn bộ cấu trúc phòng ngự và mở ra khoảng trống ở trung lộ.

Trong trận gặp Man City, Arne Slot chứng kiến Virgil van Dijk bị từ chối bàn gỡ, còn Cody Gakpo bỏ lỡ cơ hội rõ rệt. Nhưng sâu xa hơn, vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở vài pha bóng, mà ở tổng thể một tập thể 400 triệu bảng vẫn chưa tìm được nhịp chơi.

Arne Slot và thách thức lớn nhất tại Anfield

Chuyên gia Ian Ladyman nhận định rằng đội hình Liverpool hiện tại vẫn rất tiềm năng. Ekitike mới 23 tuổi, Wirtz 22, Isak 26, còn Kerkez bằng tuổi Bradley tất cả đều thuộc thế hệ kế thừa tương lai. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại không cho phép chờ đợi quá lâu.

Nếu các tân binh không sớm hòa nhập, còn Salah và Van Dijk tiếp tục sa sút phong độ, Liverpool có nguy cơ đánh mất bản sắc vốn làm nên thời kỳ vàng son dưới thời Klopp. Với Arne Slot, 390 triệu bảng có thể trở thành gánh nặng thay vì là nền móng cho kỷ nguyên mới.

Liverpool đang trong giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn. Dù có trong tay nguồn lực mạnh mẽ và dàn cầu thủ trẻ chất lượng, Arne Slot cần nhanh chóng khơi lại tinh thần chiến đấu và bản sắc tấn công truyền thống. Nếu không, mùa giải này có thể trở thành minh chứng rõ rệt cho một bài học đắt giá: ngay cả nhà vô địch cũng có thể đánh mất chính mình khi đánh mất sự kết nối.

