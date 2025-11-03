Tin bóng đá: Mbappe vượt mặt huyền thoại Thierry Henry

(GMT+7)

Tin bóng đá: Kylian Mbappe tiếp tục thăng hoa trong màu áo Real khi vượt qua kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Thierry Henry tại La Liga.

Mbappe vượt mặt huyền thoại Thierry Henry

Kylian Mbappe đang viết tiếp hành trình huyền thoại trong màu áo CLB Real. Cú đúp vào lưới Valencia cuối tuần qua không chỉ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha củng cố ngôi đầu La Liga mà còn đưa Mbappe vượt huyền thoại Thierry Henry về số bàn thắng tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Với ketquabongda 235 bàn sau 291 trận, Mbappe vượt mốc 233 bàn mà Henry từng thiết lập sau 459 lần ra sân.

Đây không phải lần đầu Mbappe vượt mặt huyền thoại của Arsenal. Trước đó, anh đã vượt Henry trên bảng xếp hạng ghi bàn mọi thời đại của Champions League. Đồng thời trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử tuyển Pháp, chỉ sau Olivier Giroud.

Cú đúp vào lưới Valencia là trận thứ tám liên tiếp tiền đạo người Pháp ghi bàn tại La Liga chuỗi dài nhất trong sự nghiệp của anh tại Real Madrid. Trong 16 trận gần nhất ở giải quốc nội, Mbappe đã nổ súng tới 22 lần, con số thể hiện sức hủy diệt của một “sát thủ” đích thực.

Sau giai đoạn đầu thích nghi với bóng đá Tây Ban Nha, Mbappe giờ đây đang thể hiện phong độ của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh dẫn đầu cuộc đua Pichichi với 13 bàn, cùng Harry Kane nắm giữ ngôi đầu danh sách vua phá lưới Champions League.

Sắp tới, Real sẽ hành quân đến sân Anfield để chạm trán Liverpool trong khuôn khổ Champions League. Nếu giữ vững phong độ hiện tại, Mbappe có thể hướng đến mục tiêu nối dài chuỗi trận ghi bàn lên con số chín và có thể vượt xa mọi kỷ lục mà thế hệ đàn anh để lại trong lịch sử bóng đá Pháp và châu Âu.

Phong cách thi đấu của Kylian Mbappe

Tốc độ “xé gió” và khả năng bứt phá đỉnh cao

Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của Kylian Mbappé chính là tốc độ siêu hạng. Anh có thể đạt vận tốc lên đến 36 km/h, thuộc top nhanh nhất thế giới bóng đá. Khi tăng tốc, Mbappé gần như “biến mất” khỏi tầm nhìn của hậu vệ, đặc biệt trong các pha phản công.

Kỹ thuật cá nhân và khả năng qua người linh hoạt

Không chỉ nhanh, Mbappé còn sở hữu kỹ năng xử lý bóng tinh tế, đặc biệt là những pha đảo chân, lắc người và thay đổi hướng đột ngột khiến đối thủ rất khó bắt bài. Anh thường sử dụng các pha rê bóng tốc độ cao, kết hợp cùng khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời để vượt qua những hậu vệ cứng cựa nhất.

Bản năng săn bàn và dứt điểm đa dạng

Mbappé là mẫu cầu thủ tấn công toàn diện. Anh có thể ghi bàn bằng chân phải, chân trái, hoặc cả đầu. Khi đối mặt với thủ môn, Mbappé thường chọn giải pháp dứt điểm gọn gàng, lạnh lùng – đúng chất một “sát thủ hiện đại”.

