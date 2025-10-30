Tin MU 30/10: MU có cơ hội lớn chiêu mộ Takefusa Kubo

(GMT+7)

Tin bóng đá MU 30/10: Real Sociedad được cho là sẵn sàng bán Takefusa Kubo, người được mệnh danh là “Messi Nhật Bản”, với mức giá thấp hơn nhiều so với điều khoản giải phóng hợp đồng (60 triệu Euro) vào mùa hè 2026, mở ra cơ hội lớn cho Manchester United chiêu mộ.

MU có cơ hội lớn chiêu mộ Takefusa Kubo

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang xôn xao trước thông tin Manchester United có cơ hội chiêu mộ Takefusa Kubo – “Messi Nhật Bản” với mức giá thấp hơn nhiều so với điều khoản giải phóng hợp đồng hiện tại.

Theo Fichajes, Real Sociedad dự kiến sẽ bán Kubo vào mùa hè 2026 và sẵn sàng chấp nhận con số dưới 60 triệu euro. Đây là cơ hội lớn cho các đội bóng châu Âu, trong đó Man United được cho là bên tích cực nhất, cạnh tranh cùng Tottenham và Everton. Kubo, 24 tuổi, nổi tiếng với kỹ thuật khéo léo, khả năng rê bóng và cắt vào trung lộ để dứt điểm. Anh đã ghi 24 bàn sau 145 trận cho Sociedad, song chưa từng đạt mốc 10 bàn/mùa, yếu tố khiến cả anh lẫn CLB đều mong muốn một khởi đầu mới.

Nguồn tin cho biết Kubo cảm thấy thất vọng vì phong độ chưa ổn định và sự thiếu tham vọng của Sociedad sau khi mất Martin Zubimendi vào tay Arsenal. Một yếu tố khác là Real Madrid vẫn nắm 50% quyền lợi kinh tế trong mọi thương vụ bán Kubo, nên Los Blancos chắc chắn sẽ theo dõi sát sao.

Nếu đến Old Trafford, Kubo có thể trở thành luồng gió mới cho hàng công Manchester United, vốn đang thiếu sáng tạo và đột biến. Với khả năng xử lý bóng tinh tế và lối chơi trực diện, ngôi sao sinh năm 2001 này hứa hẹn sẽ là mảnh ghép quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Rúben Amorim.

Những thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Takefusa Kubo

Dù chưa từng có mùa giải nào cán mốc 10 bàn thắng, hành trình của Takefusa Kubo vẫn đầy ấn tượng với những cột mốc mang tính lịch sử, phản ánh tài năng được trui rèn qua hai lò đào tạo danh tiếng nhất Tây Ban Nha.

Cột mốc “đại lộ tranh tài”

Kubo là cầu thủ hiếm hoi từng được đào tạo tại cả La Masia (Barcelona) và La Fábrica (Real Madrid). Gia nhập La Masia từ năm 10 tuổi, anh sớm bộc lộ kỹ thuật tinh tế và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp theo phong cách tiki-taka. Sau đó, Real Madrid chiêu mộ Kubo, khẳng định tiềm năng đặc biệt của anh dù chưa thể thi đấu cho đội một do quy định chuyển nhượng trẻ.

Người tạo dấu ấn tại Real Sociedad

Dù chưa bùng nổ về bàn thắng, Kubo lại đóng vai trò đầu tàu trong thành công của Real Sociedad. Mùa 2022/2023, anh góp công lớn giúp CLB giành vé dự Champions League sau 10 năm vắng bóng. Việc ra sân hơn 145 trận trong bốn mùa cho thấy sự ổn định, bền bỉ và tầm ảnh hưởng của anh trong đội hình.

Biểu tượng của bóng đá châu Á hiện tại

Trên đấu trường quốc tế, Kubo là trụ cột của ĐT Nhật Bản với 46 lần ra sân và 7 bàn thắng, được xem là cầu thủ thuận chân trái xuất sắc nhất châu Á. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Samurai Xanh, trở thành biểu tượng niềm tin của người hâm mộ. Với phong độ ổn định tại châu Âu, Kubo đang là đại diện sáng giá nhất cho thế hệ vàng mới của bóng đá Nhật Bản.

Việc Man United theo đuổi Kubo không chỉ là tìm kiếm một cầu thủ chất lượng mà còn là tìm kiếm một người có khả năng vượt qua áp lực và làm chủ trận đấu bằng kỹ thuật cá nhân, điều mà Kubo đã làm được trong nhiều năm tại La Liga.

