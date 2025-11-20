Tin Napoli 20/11: Kobbie Mainoo gánh vác cả mùa giải

(GMT+7)

Tin bóng đá: Napoli đang rơi vào tình trạng báo động ở tuyến giữa khi chấn thương của André-Frank Zambo Anguissa nghiêm trọng hơn dự kiến. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh đội bóng mà còn buộc ban lãnh đạo phải tính đến việc bổ sung nhân sự ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Chấn thương của Anguissa: Mất mát lớn nhất

Trong màu áo ĐT Cameroon, Anguissa gặp một chấn thương cơ nặng hơn đánh giá ban đầu. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách cơ nhị đầu đùi trái cấp độ cao. Với ket qua bong da 4 bàn thắng sau 11 trận ở Serie A, Anguissa là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Napoli mùa này, đóng góp từ phòng ngự, chuyển trạng thái đến tấn công.

Anh dự kiến phải nghỉ thi đấu nhiều tháng và chắc chắn vắng mặt tại AFCON. Điều này đồng nghĩa Napoli mất một mắt xích quan trọng trong hệ thống của Antonio Conte.

Ngoài Anguissa, Napoli còn chịu tổn thất khi Kevin de Bruyne cũng dính chấn thương dài hạn. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng miền Nam nước Ý chỉ còn: Lobotka, Gilmour, McTominay, Elmas (nhưng gần đây chủ yếu đá chạy cánh tấn công).

Sự thiếu hụt nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng khiến Napoli không thể duy trì cường độ chiến đấu cần thiết cho cuộc đua ở Serie A.

Napoli tìm đến MU: Kobbie Mainoo là mục tiêu hàng đầu

Theo du doan bong da, Napoli đang nghiêm túc cân nhắc chiêu mộ Kobbie Mainoo từ Manchester United. Cầu thủ 20 tuổi chỉ được thi đấu 138 phút sau 11 trận dưới thời Ruben Amorim và không phù hợp với hệ thống 3-4-3 của ông.

Tuy nhiên, ở Serie A – nơi nhịp độ chậm hơn – Mainoo được cho là có thể bùng nổ như từng thể hiện tại EURO 2024. Anh sở hữu: Khả năng giữ nhịp, Tư duy chuyền bóng mượt mà, Kỹ năng đi bóng tốt, Tinh thần thi đấu hiện đại, mạnh mẽ. Mainoo có tiềm năng trở thành một tiền vệ trung tâm hàng đầu nếu được trao vai trò phù hợp.

Trong hệ thống của HLV Antonio Conte, hàng tiền vệ đóng vai trò sống còn. Mất Anguissa, De Bruyne và thiếu chiều sâu, Napoli có nguy cơ sa sút nghiêm trọng nếu không bổ sung nhân sự ngay lập tức.

Thị trường chuyển nhượng tháng 1 sẽ là thời điểm quyết định cho tham vọng:

Bảo vệ ngôi vương Serie A

Tiếp tục cạnh tranh ở Champions League

Duy trì phong độ ổn định khi lịch thi đấu dày đặc

Sự xuất hiện của một tiền vệ như Mainoo, Frendrup hay một phương án chất lượng khác sẽ mang đến hy vọng phục hồi sức mạnh nơi tuyến giữa.

