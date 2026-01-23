Soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026 siêu vip hôm nay

(GMT+7)

Việc soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người chơi nhờ vào các biến động rõ rệt của dãy số trong thời gian gần đây. Thông qua việc phân tích kết quả quay số, kết hợp dữ liệu tần suất và các phương pháp lọc cầu truyền thống, bài viết sẽ mang đến những nhận định có cơ sở, hỗ trợ người chơi dự đoán DT chính xác nhất ngày 26/1. Song song đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm kết quả từ xstd để đối chiếu quy luật các con số, dễ dàng chọn lọc con số may mắn nhất hôm nay.

Phân tích kết quả xổ số Đồng Tháp kỳ trước

Xét theo kết quả quay số gần nhất của đài Đồng Tháp, các chỉ số thống kê đang cho thấy một số tín hiệu đáng chú ý như sau:

Cặp số xuất hiện nổi bật: 77 (về 2 lần trong bảng loto)

(về 2 lần trong bảng loto) Đầu số ra nhiều: đầu 7, 9 (xuất hiện 3 lượt)

(xuất hiện 3 lượt) Đầu số vắng mặt: không có

Đuôi xuất hiện dày: đuôi 7 (5 lần trong tuần)

(5 lần trong tuần) Đuôi ít xuất hiện: đuôi 1, 2, 3, 9

Những dữ liệu này cho thấy nhóm số liên quan đến đầu 7, 9 – đuôi 7 đang có xác suất quay lại cao hơn trong kỳ tiếp theo, đặc biệt khi xét theo chu kỳ ngắn hạn. Ngoài ra, nhiều người chơi còn kết hợp dữ liệu Đồng Tháp với kết quả XSMB để tham khảo dữ liệu dự đoán DT chính xác nhất ngày 26/1 hôm nay.

Thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026

Dựa trên bảng thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026, có thể rút ra một số nhận định ngắn gọn như sau:

Lô gan nặng nhất hiện tại là 25 , đã 22 lần chưa về, trong khi gan cực đại của cặp này là 25 lần ⇒ đang chạm ngưỡng, khả năng quay lại trong thời gian gần khá cao.

, đã 22 lần chưa về, trong khi gan cực đại của cặp này là 25 lần ⇒ đang chạm ngưỡng, khả năng quay lại trong thời gian gần khá cao. Cặp 00 và 49 cũng thuộc nhóm gan lâu, lần lượt 20 và 19 kỳ chưa xuất hiện, dù trước đó từng có gan cực đại lên tới 31 lần, cho thấy vẫn là những con số tiềm năng cần theo dõi.

cũng thuộc nhóm gan lâu, lần lượt 20 và 19 kỳ chưa xuất hiện, dù trước đó từng có gan cực đại lên tới 31 lần, cho thấy vẫn là những con số tiềm năng cần theo dõi. Nhóm lô gan trung bình gồm 78, 15, 71 (gan từ 14–15 lần) có xu hướng tích lũy đủ lâu, phù hợp để cân nhắc đánh an toàn.

(gan từ 14–15 lần) có xu hướng tích lũy đủ lâu, phù hợp để cân nhắc đánh an toàn. Các cặp 03, 31, 57, 61 đang gan 12 lần, tuy chưa quá nặng nhưng đồng loạt chưa về từ cuối tháng 10/2025, có khả năng bật lại theo chu kỳ.

👉 Tổng kết: Lô gan Đồng Tháp ngày 26/1/2026 nổi bật nhất là 25 – 00 – 49, trong khi nhóm 78, 15, 71 phù hợp đi kèm để nuôi gan hoặc đánh song thủ, giúp tăng cơ hội bắt đúng nhịp rơi. Các số trên mang tính tham khảo, nên kết hợp thêm dữ liệu soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26 tháng 1 năm 2026 trước khi chốt số.

Soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026 miễn phí hôm nay

Từ các thống kê trên, các chuyên gia đã tiến hành lọc cầu và đưa ra những gợi ý mang tính tham khảo cho kỳ quay hôm nay. Soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026 tập trung vào các bộ số có tần suất xuất hiện ổn định, hạn chế rủi ro từ các số đã gan dài.

Gợi ý chốt số đẹp dự đoán DT chính xác nhất ngày 26/1:

Đầu – đuôi giải đặc biệt: 2 – 6

Đầu – đuôi giải 8: 1 – 6

Bao loto 2 số: 26 – 62

Lô tô xiên 2: 26 – 21

Soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026 theo cầu Pascal

Tiếp theo, chúng ta cùng soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26 tháng 1 năm 2026 theo cầu Pascal dựa trên kết quả kỳ quay trước. Cụ thể, giải đặc biệt Đồng Tháp ngày 19/01 về 786514, cùng với giải nhất 11850. Ghép các dãy số này lại, ta tiến hành lập bảng thống kê cầu Pascal như sau:

78651411850

5416552935

957107128

42817830

6098513

697364

56090

1699

758

23

👉 Kết luận từ cầu Pascal: cặp số đáng chú ý là 23 – 32, được đánh giá có khả năng xuất hiện cao trong kỳ quay XSDT ngày 26/01.

Tổng hợp nhiều phương pháp phân tích khác nhau cho thấy, soi cầu xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026 và dự đoán DT chính xác nhất ngày 26/1 mang tính tham khảo cao, giúp người chơi có thêm cơ sở lựa chọn trước giờ quay thưởng. Tuy nhiên, các con số được đưa ra không đảm bảo chắc chắn trúng thưởng, người chơi nên cân nhắc và phân bổ vốn hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất.

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"