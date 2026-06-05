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Malaga đấu với Las Palmas vào lúc 2h đêm nay ngày 11/6 trong trận đấu được đánh giá rất hấp dẫn của bóng đá Tây Ban Nha. Trong khi Malaga được đánh giá cao nhờ thành tích đối đầu vượt trội, Las Palmas lại sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo. Trước giờ bóng lăn, thông tin về lực lượng, đội hình dự kiến và nhận định kết quả đối đầu đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Lực lượng Malaga vs Las Palmas

Malaga có đầy đủ nhân sự

Malaga bước vào trận đấu này với lợi thế lớn về mặt lực lượng khi không có bất kỳ trường hợp chấn thương hay treo giò nào. Huấn luyện viên của đội bóng xứ Andalusia có thể sử dụng những quân bài tốt nhất để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

Sự ổn định về nhân sự giúp Malaga duy trì được lối chơi gắn kết trong suốt thời gian qua. Nhiều chuyên gia và các trang dự đoán bóng đá đánh giá đây là lợi thế đáng kể của đội chủ nhà trước cuộc đối đầu quan trọng này.

Las Palmas thiếu vắng nhiều cầu thủ

Trái ngược với đối thủ, Las Palmas gặp không ít khó khăn khi có một số cầu thủ không thể ra sân. Viti, Enzo Loiodice và Jeremía Recoba đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, khiến sức mạnh đội hình của đội khách bị ảnh hưởng đáng kể.

Những tổn thất này đặc biệt tác động đến khả năng luân chuyển bóng và chiều sâu đội hình của Las Palmas. Theo các thống kê từ kqbd wap, đội bóng này thường gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng các nhân tố chủ chốt trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Đội hình Malaga gặp Las Palmas hôm nay

Trước trận Malaga đấu với Las Palmas, đội hình dự kiến của 2 đội như sau:

Đội hình tối ưu của Malaga

Malaga được dự đoán sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Thủ môn: Alfonso Herrero.

Alfonso Herrero. Hậu vệ: Carlos Puga, Diego Murillo, Francisco Montero, Rafael Garrido Hierro.

Carlos Puga, Diego Murillo, Francisco Montero, Rafael Garrido Hierro. Tiền vệ: Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Juanpe, Aarón Ochoa.

Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Juanpe, Aarón Ochoa. Tiền đạo: Chupete, Adrián Niño.

Sơ đồ này giúp Malaga duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt, bộ đôi Aarón Ochoa và Joaquín Muñoz đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt trên mặt trận tấn công.

Đội hình tối ưu của Las Palmas

Las Palmas cũng lựa chọn sơ đồ 4-4-2 nhằm phát huy tối đa khả năng phối hợp của các cầu thủ tuyến giữa.

Thủ môn: Dinko Horkaš.

Dinko Horkaš. Hậu vệ: Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente.

Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente. Tiền vệ: Manu Fuster, Lorenzo Amatucci, Kirian Rodríguez, Ale García.

Manu Fuster, Lorenzo Amatucci, Kirian Rodríguez, Ale García. Tiền đạo: Taisei Miyashiro, Jesé.

Dù gặp khó khăn về lực lượng, Las Palmas vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến trong những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Nhận định kết quả Malaga đấu với Las Palmas, 2h ngày 11/6

Malaga kết thúc mùa giải với vị trí cao hơn Las Palmas nhờ thành tích đối đầu vượt trội. Ngoài ra, phong độ ổn định của các cầu thủ trẻ như Aarón Ochoa hay Joaquín Muñoz đang mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ đội chủ nhà.

Mặc dù đứng dưới Malaga trên bảng xếp hạng, Las Palmas vẫn được xem là đối thủ khó chịu. Nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công, Las Palmas hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Malaga.

Malaga có lợi thế sân nhà, lực lượng đầy đủ và thành tích đối đầu tốt hơn. Trong khi đó, Las Palmas gặp khó khăn về nhân sự ở thời điểm quan trọng. Đây là cơ sở để tin rằng đội chủ nhà sẽ có một trận đấu thuận lợi.

Dự đoán tỷ số: Malaga 2-1 Las Palmas

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Trận Malaga đấu với Las Palmas lúc 2h ngày 11/6 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng. Tuy nhiên, với lực lượng mạnh nhất cùng sự tự tin từ thành tích đối đầu, Malaga đang được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Nếu chơi đúng phong độ, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành chiến thắng để khẳng định vị thế của mình.